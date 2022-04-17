 

Зеленский: Байден должен посетить Украину

17.04.2022, 16:25, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джо Байден должен посетить Украину, мнение он высказал в интервью телекомпании CNN.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. «Я думаю, он приедет», – цитирует его ТАСС.

«Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью. Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», – сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что поездка президента США Джо Байдена на Украину не планируется.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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