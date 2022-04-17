Мнение: Россия мочит наемников на Украине



Прикольно, конечно, как все поменялось за даже не за 2 месяца. На Украине российскими войсками задержан английский наемник. И тут же его мама начинает истерику, при поддержке правительства Бориса Джонсона – отпустите мальчика, он же еще ребенок! Ах, ах, ах, какой плохой Путин!

Согласитесь, это уже не ад, а какой-то адище. Потому что как бы "мальчик" ехал убивать вполне себе русских солдат, а когда за жопу взяли его – началось, что он как бы и не хотел вовсе. Как еще один представитель салорейха заявил, что он типа не стрелял, а работал в госпитале. Там сейчас весь "Азов" – сплошные санитары, да повара такими темпами будут.

Из хороших новостей: наши уже ракетными ударами столько уконтрапупили заморских паразитов, что желание приехать "на Сафари" у многих стало резко исчезать.

А на заглавном фото вы видите паспорт уничтоженного наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить.

Забавно, при этом, что завалили все наши либеральные эксперты свои экспертные мнения.

Однако, так или иначе, наше дело правое – мы победим!

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