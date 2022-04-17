Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой на Пасхальной службе в Виндзоре

Герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к другим членам королевской семьи на ежегодной пасхальной службе. В часовню Святого Георгия в Виндзорском замке принц Уильям и герцогиня Кейт прибыли в сопровождении своих детей – принца Джорджа и принцессы Шарлотты, у которых сейчас пасхальные каникулы в частной школе Thomas’s Battersea, где они учатся.

Герцогиня Кембриджская для праздничной службы выбрала нежно-голубого цвета платье-пальто с эффектным v-образным воротником и поясом, подчеркивающим талию. Дети были одеты в тон – на Шарлотте было платье того же оттенка.

Королева, которая испытывает проблемы с передвижением, пасхальную службу пропустила впервые за много-много лет. На церемонии также отсутствовали принц Уэльский и герцогиня Камилла. которые посетили службу в Чистый четверг.

Напомним, что в последний раз королева Елизавета II, несмотря на проблемы со здоровьем, появлялась на публике на поминальной службе по умершему год назад супругу герцогу Эдинбургскому в конце марта в Вестминстерском аббатстве в сопровождении своего сына Эндрю – герцога Йоркского.