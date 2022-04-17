Глава Еврокомиссии назвала неизбежным дефолт России
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Западные санкции приведут к дефолту в России, сообщила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в РФ снизится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, она назвала государственное банкротство страны вопросом времени, передает ТАСС.
«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», – сообщила глава ЕК.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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