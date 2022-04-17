 

Песков: РФ выдержит противостояние с Западом

17.04.2022, 15:00, Новости дня
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Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы – можем», – ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом, передает ТАСС.

Ранее в Китае назвали Украину в глобальной геополитической игре «разменной монетой» для Соединенных Штатов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 12 апреля, Путин согласился с тем, что Вашингтон готов противостоять Москве «до последнего украинца».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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