Британцы осудили Джонсона за частое упоминание Украины

Читатели Daily Mail раскритиковали премьер-министра Британии Бориса Джонсона после его пасхального обращения к украинцам.

Во время поздравления верующих британский премьер-министр отметил, что «послание Христа о победе жизни над смертью и добра над злом будет иметь больше значения в этом году, пожалуй, больше, чем в любом другом». Он также написал пост в Twitter на украинском языке, передает РИА «Новости».

Многие комментаторы решили, что Джонсон забыл, какой страной управляет.

«Вы премьер-министр Великобритании или Украины? Вы последнюю чаще упоминаете», – написал Ram.

«Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен», – отметил non2.

«Он должен был обратиться к нам и извиниться за то, что он все еще премьер», – считает Man on a Soapbox.

Пользователь под ником Christian Rees-Gob допустил, что Джонсон не знает, когда украинцы отмечают Пасху.

«Он такой же искренний, как пластиковая кукла», – подчеркнул читатель.

«Конфликт на Украине спас Борису карьеру, но надолго ли», – рассуждает Diverdil.

«Как хорошо обученный актер, он использует самые волнующие и эмоциональные выражения, чтобы посоветовать другим «продолжать гибнуть, пока Британия не получит все выгоды от поставок оружия, санкций и конфискации чужих активов», – заключил derekj07.

Ранее стало известно, что Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, а также привлечет союзников для гарантий защиты «украинского» суверенитета.

—