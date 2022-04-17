 

Дмитрий Медведев “загриферил” сервер Эммануэля Макрона в Minecraft

17.04.2022, 14:51, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в своём Telegram-канале о том, что поломал сервер президента Франции Эммануэля Макрона в компьютерной игре Minecraft. Он пояснил, что такое решение связано с прямым исполнением должностных обязанностей как главы комиссии Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры.

Зайдя на сервер Макрона, можно увидеть такую картину: все здания взорваны с помощью ТНТ, из блоков розовой шерсти построены перевёрнутые буквы “Т” (их значение неизвестно), а постеры с лицом Макрона заменены на фотографии Марин Ле Пен.

Также Медведевым была построена инсталляция из блоков жёлтой и синей шерсти, за которыми скрывается за ними флаг нацистской Германии, созданный из блоков кварца, угля и редстоуна.

Политик уже пообещал, что такое произойдёт с каждым, кто выступает против России. Сейчас он приглядывается к серверу 2b2t, на котором кто-то посмел построить флаг Украины, но, к сожалению, этот сервер уже давно “загриферен”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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