Дмитрий Медведев “загриферил” сервер Эммануэля Макрона в Minecraft

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в своём Telegram-канале о том, что поломал сервер президента Франции Эммануэля Макрона в компьютерной игре Minecraft. Он пояснил, что такое решение связано с прямым исполнением должностных обязанностей как главы комиссии Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры.

Зайдя на сервер Макрона, можно увидеть такую картину: все здания взорваны с помощью ТНТ, из блоков розовой шерсти построены перевёрнутые буквы “Т” (их значение неизвестно), а постеры с лицом Макрона заменены на фотографии Марин Ле Пен.

Также Медведевым была построена инсталляция из блоков жёлтой и синей шерсти, за которыми скрывается за ними флаг нацистской Германии, созданный из блоков кварца, угля и редстоуна.

Политик уже пообещал, что такое произойдёт с каждым, кто выступает против России. Сейчас он приглядывается к серверу 2b2t, на котором кто-то посмел построить флаг Украины, но, к сожалению, этот сервер уже давно “загриферен”.

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