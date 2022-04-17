С набивным принтом и вышивкой: куртки, кимоно, жилеты и другие весенние наряды, сочетаемые с джинсами, футболками и не только

Весна – одно из самых веселых времен года с точки зрения моды. С потеплением наступает пора ярких цветов, жизнерадостных принтов, декольте и коротких топов, но также и легкой верхней одежды, которая спасает в дни неожиданных похолоданий. Фаворитами являются всевозможные жакеты, жилеты, куртки, которые освежат весенний гардероб и будут хорошо сочетаться джинсами, юбками, футболками.

Весенняя джинсовая куртка

Если в прошлом году торжествовали брюки с вышивкой, то в 2022-м она будет украшать джинсовые жакеты и куртки. Например, модель цвета хаки с мелкими вышитыми ромашками прекрасно может комбинироваться с другими предметами гардероба благодаря нейтральному тону.

Классический набивной принт

Всю зиму гусиная лапка присутствовала в образах девушек, которые разбираются в моде. Она останется в трендах и весной, но в новых оттенках, более радостных, чем классический черный и белый. Костюм-двойку, состоящую из юбки и жакета, можно носить в прохладные дни, скомбинировав с замшевыми ботильонами, которые никогда не выйдут из моды.

Из твида

Элегантный твид адаптирован к весне благодаря светлым тонам и новым моделям, таким как куртка-бомбер, которая добавит утонченности базовому образу.

Цвет года

Ни оранжевый, ни лиловый, ни фуксия не смогут соперничать с зеленым, который стал цветом 2022 года в разных его оттенках. В таком тоне можно увидеть и твидовые жакеты, и оригинальные куртки флуоресцентного зеленого цвета.

Жилет три в одном

В одном жилете зеленого цвета с принтом “гусиная лапка” совместились сразу три тренда. Его можно носить в комплекте с мини-юбкой в ​​тон.

Утепленная куртка

Такая куртка наверняка понравится всем. Этот оригинальный разноцветный жакет с богемным принтом – идеальный выбор для тех, кто хочет, чтобы базовые вещи гардероба выглядели по-особенному.

Идеальная куртка для джинсов

Самое лучшее в джинсах то, что они сочетаются с любым цветом: от нейтральных (белого, коричневого, бежевого, черного) до самых ярких, таких как ярко-красный. Примером может служить стильная куртка с восточным воротником.

Жилет с вышивкой

Весной 2022 года возвращается в моду богемный стиль со всеми характерными для него красками и принтами, которые можно увидеть на куртках и жилетах. Оригинальные вышивки в виде цветов, природных мотивов, узоров пейсли великолепно украсят модный предмет гардероба.

Кимоно

Собираясь в отпуск, непременно стоит купить кимоно с принтом. Как и жилет с вышивкой или жакет с принтом, он идеально сочетается с такими базовыми вещами, как джинсы и белая футболка.