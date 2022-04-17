 

Спасатели нашли тело ребенка с перевернувшегося катера на Волге

17.04.2022, 13:30, Новости дня
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Спасатели обнаружили тело мальчика с перевернувшегося катера на Волге в городе Камышин Волгоградской области, сообщили в администрации региона.

«17 апреля в 9.30 часов на грунте волгоградского водохранилища спасателями было найдено тело мальчика. Оно передано следственным органам», – заявили в региональной администрации, передает РИА «Новости».

Против спасателя, который был за штурвалом служебного катера, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а против его начальника, допустившего проход на охраняемый объект – дело по статье «превышение должностных полномочий».

Как информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, начальник Камышинской поисково-спасательной станции после просьбы своего подчиненного пропустил на территорию станции посторонних людей. «В настоящее время начальник поисково-спасательной станции задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

В пятницу вечером на Волгу в Камышине вышел служебный катер местной «Службы спасения», за штурвалом которого был нетрезвый спасатель. На борту катера находилось пять пассажиров, включая 12-летнего мальчика. По информации следователей, судно врезалось в буй и перевернулось. В результате ЧП четыре человека пострадали, один из пассажиров погиб, а его 12-летнего сына искали водолазы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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