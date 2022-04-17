Израильская полиция вошла в мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме

Израильская полиция организовала рейд в мечеть «Аль-Акса» после утренней молитвы, чтобы заставить палестинцев покинуть святыню.

В частности, полиция Израиля вторглась во двор мечети в восточном Иерусалиме и применила силу против палестинцев, которые отказались покидать «Аль-Акса», передает агентство Anadoly.

Отмечается, что сотрудники полиции разогнали толпу перед мечетью «Кибла», один из палестинцев задержан.

По данным издания Mignews, в ходе столкновений на Храмовой горе пострадали 10 палестинцев. Уточняется, что три человека находятся в критическом состоянии.

Между тем в MDA подтвердили информацию, что в результате нападения на автобусы «Эгед» пострадали пятеро пассажиров, они госпитализированы.

В свою очередь 9TV сообщает, что в пятницу в столице Израиля было задержано 470 арабов, из них 130 провели ночь в тюрьме, включая 65 несовершеннолетних. В субботу, кроме Иерусалима, серьезные столкновения отмечены в Умм эль-Фахме.

Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко резко осудили вторжение оккупационных израильских сил в мечеть «Аль-Акса».

Напомним, что аль-Аксой мусульмане называют весь участок Храмовой горы – еврейской святыни, где находились Первый и Второй храмы.

Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспокоены вспышкой насилия в Иерусалиме и призывают израильтян с палестинцами принять совместные меры к снижению напряженности.

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