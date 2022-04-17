Минобороны показало работу «Ночных охотников» на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с ударами вертолетов Ми-28Н («Ночной охотник») по позициям украинской техники.

На кадрах видно, как вертолет взлетает в воздух, затем демонстрируется нанесение ударов с бортового вооружения Ми-28Н по военной технике в лесистой местности. Затем вертолет вернулся обратно в пункт базирования, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве сообщили, что во время выполнения полетного задания Ми-28Н обнаружил украинский зенитный ракетный комплекс. Экипаж вертолета выполнил отстрел тепловых ловушек, совершил противоракетный маневр, уйдя от выпущенной ракеты, после чего группа ударных вертолетов нанесла ракетный удар по позиции ЗРК противника, уничтожив ее. Помимо этого вертолетами армейской авиации ВКС РФ были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции подразделений противника.

В пятницу Минобороны опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата «Форпост» по обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ во время специальной военной операции.

22 марта российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожили девять танков, семь БМП и БТР Вооруженных сил Украины.

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