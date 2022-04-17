 

Мнение: Промзона

17.04.2022, 12:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские военные объявили с 7 утра режим тишины в Мариуполе, предлагая оставшимся в живых военным противника сдаться в плен в обмен на гарантии сохранения жизни.

Что из этого выйдет, пока никто сказать не может, по сообщениям в промзоне находится порядка 2-2,5 тысяч человек. Это достаточно много, при этом сам завод — крайне сложная территория с большим количеством подземных сооружений, разрушения дополнительно создали трудности для штурмующих, так что предложение выглядит достаточно логично: защищать такую территорию можно достаточно долго. Глубина залегания достигает шести этажей, толщина перекрытий – до трех метров, огромное количество технических коридоров со сложной схемой и разветвлениями. Общая площадь промзоны – 11 квадратных километров.

Вопрос в ресурсах для сопротивления: в боеприпасах, еде, воде. Вряд ли этого там в достатке, но и рассчитывать на это тоже нельзя.

То, что в промзоне наверняка нет гражданских, позволяет попытаться «выбомбить» противника, но это займет немалое время, а уже хочется отрапортовать хоть о каком-то результате и перекрыть поток негативных новостей о локальной, но победе.

Гадать, к чему приведет предложение российского командования, нет смысла: от силы через сутки станет известно, приняли ли его осажденные.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мнение: Превращение вонючего газа в демократический

17.11 / Врач Тимур Пестерев рассказал о вариантах окончания пандемии коронавируса

17.12 / Людоеды закончили с закусками

30.06 / Левые, правые и я

03.11 / Мнение: Экранизации “Гипериона” быть

09.12 / Ники Минаж в честь Дня рождения порадовала поклонников обнаженными фото: “Поздравьте “плохиша”!”

22.09 / Песков рассказал о планах Путина на день рождения

23.11 / Владивосток заполонили пугающие фейки

13.12 / Мнение: Особисты не дремлют

24.05 / Мнение: Сын особы приближенной к царю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика