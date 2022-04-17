Мнение: Промзона

Российские военные объявили с 7 утра режим тишины в Мариуполе, предлагая оставшимся в живых военным противника сдаться в плен в обмен на гарантии сохранения жизни.

Что из этого выйдет, пока никто сказать не может, по сообщениям в промзоне находится порядка 2-2,5 тысяч человек. Это достаточно много, при этом сам завод — крайне сложная территория с большим количеством подземных сооружений, разрушения дополнительно создали трудности для штурмующих, так что предложение выглядит достаточно логично: защищать такую территорию можно достаточно долго. Глубина залегания достигает шести этажей, толщина перекрытий – до трех метров, огромное количество технических коридоров со сложной схемой и разветвлениями. Общая площадь промзоны – 11 квадратных километров.

Вопрос в ресурсах для сопротивления: в боеприпасах, еде, воде. Вряд ли этого там в достатке, но и рассчитывать на это тоже нельзя.

То, что в промзоне наверняка нет гражданских, позволяет попытаться «выбомбить» противника, но это займет немалое время, а уже хочется отрапортовать хоть о каком-то результате и перекрыть поток негативных новостей о локальной, но победе.

Гадать, к чему приведет предложение российского командования, нет смысла: от силы через сутки станет известно, приняли ли его осажденные.

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