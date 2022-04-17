 

ЦИК отменил итоги выборов 1598 года, по итогам которых был избран царём Борис Годунов

17.04.2022, 12:51, Разное
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила о признании недействительными итогов выборов государя и великого князя Всея Руси, прошедших в 1598 году, победителем на которых стал костромской боярин Борис Годунов. ЦИК удовлетворил жалобу главы Императорского дома Российской империи Марии Кирилловны Романовой о признании Годунова узурпатором.

Как сообщила Памфилова, выборы государя были проведены с процессуальными нарушениями и не соответствовали действовавшему в тот момент времени законодательству. Так, на участки не были допущены великие князья Владимирский, Новгородский, Киевский и Черниговский, что является грубым нарушением Конституции Ярослава Мудрого. Помимо этого, Борис Годунов после избрания не прошёл испытание костром и водой, не принёс в жертву медведя и не поцеловал крест в храме Софии Киевской, что делает его коронацию незаконной. В соответствии с решением ЦИК, следующим законным царём после Ивана Грозного является прямой предок Марии Кирилловны, царь Михаил Фёдорович Романов.

«Из-за этого, конечно, придётся поменять индексацию русских правителей. Так, Борис Ельцин больше не может в официальной летописи считаться Борисом II, поскольку первый был узурпатором. В таком случае, когда есть только один законный правитель с таким именем, индексация не применяется. Впрочем, других правителей, в том числе Лжедмитриев, это изменение никак не затронет. Мария Кирилловна получила в ЦИК удостоверение о том, что её предок является прямым преемником последнего царя из рода Рюриковичей Иоанна Грозного», – сказала Памфилова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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