 

Беременная Рианна и A$AP Rocky прилетели на Барбадос на фоне слухов о расставании

17.04.2022, 12:40, Разное
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Известный брогер, стилист Луис Пизано заявил, что беременная Рианна рассталась с возлюбленным и отцом будущего ребенка A$AP Rocky. При этом “инсайдер” намекнул и на причину разрыва пары: написал, якобы имела место измена и A$AP Rocky за спиной Рианны встречается с дизайнером обуви Аминой Муадди. После того как Амина выступила с заявлением, фактически опровергнув слухи и пристыдив сплетников, Пизано извинился за ранее сказанное. Но поклонники все равно переживали за знаменитую пару, ведь ни от Рианны, ни от A$AP Rocky никаких комментариев не поступало. 

Теперь, фанаты Рианны могут спать спокойно. Певицу и ее бойфренда заметили на Барбадосе. Папарацци засняли, как влюбленные в момент их встречи в аэропорту, причем A$AP Rocky прибыл на остров в Карибском море со своей семьей. 

Если бы не последние сплетни, то в этой встрече не было б ничего удивительно, ведь уже давно известно, что Рианна собирается рожать на родине. Об этом в середине марта сообщила близкая подруга детства Рианны, доктор Сонита Александер. Как рассказала Сонита, которая станет акушером знаменитой роженицы, Рианна выразила намерения перед родами улететь на родину, на остров Барбадос, и рожать собирается дома.

Для нее (Рианны) день, когда она станет матерью, самый важный в жизни. Она хочет, чтобы это все прошло настолько волшебно, насколько это возможно. С ней будут самые дорогие люди – мама Моника, подруга-акушер Сонита. Рианна также планирует устроить веселую вечеринку по случаю рождения малыша, а частью обязательной программы родов станут спа-процедуры, – добавил в вышеизложенному инсайдер, близкий к певице.

На родах, конечно, будет присутствовать и отец будущего ребенка – Раким Майерс, которого меломаны знают как A$AP Rocky.

A$AP Rocky и Рианна



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