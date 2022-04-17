 

Мнение: Чем русские отличаются от американцев

17.04.2022, 12:20, Разное
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Если русский митингует — он смело отстаивает правду, борется с засевшим в Кремле узурпатором. Если американец митингует, он зомби, предатель, мародёр, попирающий законы и Конституцию.

Если русский любит Россию и ходит в футболке с триколором — он агрессивный нацист. Если американец любит США и ходит в футболке со звёздно-полосатым флагом — он патриот.

Если русский любит США, он умный и порядочный человек. Если американец любит Россию, он фрик, сектант или падкий на подарки пенсионер.

Если русский президент общается с президентом другой страны — он или продаёт Россию, или покупает за русскую нефть одобрительное похлопывание по плечу. Если американский президент общается с президентом другой страны, он выстраивает взаимовыгодное равноправное сотрудничество между двумя странами.

Если русский президент предупреждает американского о последствиях — это опасный маньяк, который, впрочем, не представляет ни малейшей угрозы для США. Если американский президент предупреждает русского о последствиях — это терпеливый политик, который тратит время на вразумление агрессивных дикарей.

Если русский плохо говорит на русском языке — он сиволапый неуч, деревня. Если американец плохо говорит на русском — он славный парень, выказывающий огромное уважение к русской культуре.

Если президент России декларирует пророссийские лозунги — это воинствующий тиран, представляющий опасность для всего цивилизованного мира. Если президент США декларирует проамериканские лозунги — это нормальный президент, действующий в интересах своей страны.

Если русский МИД не соглашается с Госдепом США — он идёт на бессмысленный конфликт, вредя тем самым и России, и другим странам. Если Госдеп США не соглашается с русским МИДом, он проявляет твёрдость в защите демократии и общечеловеческих ценностей.

Если русские войска освобождают город от террористов — это кровавые мясники, жестоко расправляющиеся с храбрыми повстанцами. Если США уничтожают мирных жителей ковровыми бомбардировками — это доблестные воины света, рискующие жизнями ради спасения планеты от безусловного зла.

Если русские требуют оплачивать свои товары в рублях — это смехотворный шантаж и нарушение всех возможных договоров. Если американцы крадут сотни миллиардов долларов, лежащие на счетах в их банках, это достойная восхищения твёрдость в защите демократии.

Если русское СМИ выпускает в эфир не до конца проверенный репортаж — это очередное свидетельство лживости русских дикарей, которые всегда врут. Если американское СМИ намеренно выпускает в эфир грубо сфабрикованный фейк — это какая-то русская пропаганда, о чём вы говорите, вообще, как вы смеете выдвигать такие обвинения в адрес заслуженных журналистов?

Источник: Место для дискуссий



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