 

«Каждый должен уметь обращаться с винтовкой» — польский чиновник призвал европейцев готовиться к войне

17.04.2022, 12:13, Разное
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Миф о слабом украинском государстве не находит своего подтверждения, потому что никаких сепаратистских движений там нет, а украинцы в плане своей сплочённости очень похожи на поляков, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. В беседе с Polskie Radio он призвал не только поляков, но и остальных европейцев научиться стрелять из винтовки и оказывать первую помощь на случай военного конфликта.


AP

«Киев опустел, людей там стало вдвое меньше, нежели до войны, однако имеет место сильная воля к сопротивлению, решимость, а также вера в победу. Конечно, чувствовался трагизм происходящего…», — рассказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, который сопровождал польского президента Анджея Дуду во время его поездки на Украину.  

Polskie Radio он рассказал, что решимость видно не только в украинских лидерах, самом Владимире Зеленском, но и в рядовых солдатах и ​​спасателях их гражданской обороны. «Они все были спокойны, решительны. Государство работает. Миф о слабом украинском государстве не находит своего подтверждения…», — подчеркнул Солох. Более того, он отметил, что никаких сепаратистских движений на Украине нет.  «Расколы во время войны не существуют. В этом плане украинцы похожи на польское общество. Вполне возможно говорить о единстве всей нации», — добавил он.

В беседе Солох обратил внимание на необходимость подготовки европейских обществ, в том числе польского, на случай войны. «Каждый должен уметь обращаться с винтовкой и стрелять. Каждый должен уметь оказывать первую помощь. На Украине это крайне важно. Там герои не только солдаты, но и люди, которые защищают мирных жителей, — резюмировал глава Бюро национальной безопасности Польши. 

 



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