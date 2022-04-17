Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений

Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно упал до 38%, это рекордно низкий уровень доверия к политику, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование INSA.

«Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%», – приводит «Коммерсант» сообщение издания.

Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.

Ранее стало известно, что Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц был приглашен в Киев для обсуждения поставок тяжелого вооружения из Германии для «отражения российской агрессии» после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».

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