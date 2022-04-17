 

Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений

17.04.2022, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно упал до 38%, это рекордно низкий уровень доверия к политику, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование INSA.

«Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%», – приводит «Коммерсант» сообщение издания.

Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.

Ранее стало известно, что Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц был приглашен в Киев для обсуждения поставок тяжелого вооружения из Германии для «отражения российской агрессии» после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Украина планирует запустить до 2025 года восемь спутников – глава Госкосмоса

11.08 / Из-за стрельбы у Белого дома Трампа вывели с брифинга

25.06 / На МКС обнаружили превышение шума

29.07 / 10 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

20.11 / Лукашенко пригрозил Европе решать проблему мигрантов «как получится»

27.10 / Бацман: Депортация нас из Грузии – позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей поддержки Саакашвили

13.08 / Инспектор ранен в результате обстрела машины охотуправления Амурской области

21.07 / Апелляционный суд признал незаконным решение СБУ о выдворении белорусского анархиста Боленкова

03.12 / В Госдуме поддержали проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов

06.05 / 43-летний экс-супруг Ани Лорак показал, как выглядел 20 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика