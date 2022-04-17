 

Российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе

17.04.2022, 12:00, Новости дня
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Российский спецназ освободил заложников, которые удерживались украинскими нацистами в турецкой мечети в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, в результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.

Генерал добавил, что заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.

Ранее Конашенков сообщил, что Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен. 

Напомним, ВС РФ предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.

В пятницу ВС РФ и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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