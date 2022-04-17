Российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе
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Российский спецназ освободил заложников, которые удерживались украинскими нацистами в турецкой мечети в Мариуполе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, в результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.
Генерал добавил, что заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.
Ранее Конашенков сообщил, что Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен.
Напомним, ВС РФ предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС РФ и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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