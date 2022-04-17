 

Жуткое падение – Личное мнение

17.04.2022, 11:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге участник Олимпиады в Пекине Евгений Семененко при заходе на четверной упал.

Смотреть видео мне физически больно. Если вы не готовы, то не проигрывайте его:

https://t.me/lenamiro/11342

Упав, Семененко попытался встать, но снова упал. И так — несколько раз.

Фигуриста со льда увезли на носилках. Пока нет проверенной информации, что с ним случилось. Даст Б-г, всё обойдётся.


Фото: Соцсети

«Наше шоу прошло с гипер-аншлагом ! Никто 2 года ещё не собирал полный ледовый дворец 12 тысяч зрителей ! Зрители 20 минут стояли в финале и не хотели уходить ! Спасибо , Питеру за такой приём !❤️», — объявила жена Рудковского в соцсетях.

Понятно, что о причинах падения может рассказать только сам Евгений. Кто-то говорит о том, что лёд был в лужах, но организаторы это опровергают. Другие заметили, что часть площадки была уменьшена, чтобы поставить освещение и прочую технику.

Как по мне, так было просто очень темно — как при таком освещении прыгать, я не понимаю.

Нет, ну конечно же, фигуристам нужно на что-то жить. Недавно видела в новостях, сколько они зарабатывают на призовых — там очень скромные суммы.

И подобные шоу, наверное, даже нужны, но безопасность спортсменов должна быть на них превыше всего.

Зрители приходят посмотреть представление, а не считать, сколько там оборотов совершил артист. Это — шоу, спектакль, а не Олимпийские игры, где нужны супер-прыжки.

Ну, например, как это проходит на представлениях у Навки — никаких происшествий там нет.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Бывший морской пехотинец США увидел НЛО и после этого его жизнь превратилась в безумный кошмар

27.01 / В России за сутки выявили более 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19

24.05 / Семейную историю деменции можно изменить самому

29.03 / Мнение: О незваных и нежданных последствиях Крымнаша

13.03 / О преданных и предавших – Личное мнение

01.11 / Певица Слава расплакалась во время дуэта с дочерью

02.08 / Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и другие звезды на премьере фильма “Хэппи-Энд”

15.12 / В Санкт-Петербурге открылся музей сосулек

07.02 / Специалисты рекомендуют заменять картофель обычным бататом

09.09 / Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика