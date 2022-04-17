Жуткое падение – Личное мнение

На шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге участник Олимпиады в Пекине Евгений Семененко при заходе на четверной упал.

Смотреть видео мне физически больно. Если вы не готовы, то не проигрывайте его:

https://t.me/lenamiro/11342

Упав, Семененко попытался встать, но снова упал. И так — несколько раз.

Фигуриста со льда увезли на носилках. Пока нет проверенной информации, что с ним случилось. Даст Б-г, всё обойдётся.



Фото: Соцсети

«Наше шоу прошло с гипер-аншлагом ! Никто 2 года ещё не собирал полный ледовый дворец 12 тысяч зрителей ! Зрители 20 минут стояли в финале и не хотели уходить ! Спасибо , Питеру за такой приём !❤️», — объявила жена Рудковского в соцсетях.

Понятно, что о причинах падения может рассказать только сам Евгений. Кто-то говорит о том, что лёд был в лужах, но организаторы это опровергают. Другие заметили, что часть площадки была уменьшена, чтобы поставить освещение и прочую технику.

Как по мне, так было просто очень темно — как при таком освещении прыгать, я не понимаю.

Нет, ну конечно же, фигуристам нужно на что-то жить. Недавно видела в новостях, сколько они зарабатывают на призовых — там очень скромные суммы.

И подобные шоу, наверное, даже нужны, но безопасность спортсменов должна быть на них превыше всего.

Зрители приходят посмотреть представление, а не считать, сколько там оборотов совершил артист. Это — шоу, спектакль, а не Олимпийские игры, где нужны супер-прыжки.

Ну, например, как это проходит на представлениях у Навки — никаких происшествий там нет.

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