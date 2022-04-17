 

Мнение: Блокада

17.04.2022, 11:30, Разное
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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы предупредил, что если не будут разблокированы порты Украины, это может спровоцировать наступление масштабного и глобального голода. По его словам, в хранилищах Украины находится зерно, которое в обычный год позволяет прокормить порядка 400 миллионов человек. Сейчас все эти люди входят в зону риска.

Россия, кстати, уже выступала в новейшей истории катализатором катастрофических событий. Арабская весна началась как раз с засухи в России в 2010 году и её эмбарго на экспорт зерновых. Это привело к двукратному подорожанию хлеба в Египте и ряде стран региона, что и спровоцировало массовые социальные протесты и выступления. История повторяется, с одним отличием — теперь Россию могут объявить виновной в развязывании глобального голода и даже геноцида.

Кстати, такого рода предположение не лишено практического смысла: Запад пока не может переломить настроения в странах Третьего мира, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям. Третий мир, в общем-то, без восторга относится к военным упражнениям Кремля, но и поддерживать США и Европу тоже не спешит. Основные настроения развивающихся стран — чума на оба ваших дома, у нас нейтралитет. Однако если «не-война» действительно продлится достаточно продолжительное время, последствия коснутся всех — причем не только страны-традиционные потребители украинского и российского зерна, но по касательной и остальные. Подъем цен на продовольствие будет носить всеобщий характер, а поломавшаяся логистика создаст дисбалансы в поставках продовольствия по всему миру.

Получится примерный аналог «поломавшегося» газового рынка, который до сих пор пребывает в неустойчивом состоянии при том, что предложение продолжает оставаться выше спроса. Однако изменившиеся условия транспортировки газа (в первую очередь существенно увеличившиеся транспортные плечи) привели к тому, что в моменте возникают довольно жесткие перебои и дефицит.

Та же история грозит повториться и с зерном: если транспортировка зерна из Украины в Северную Африку составляет неделю, то доставить зерно из Северной Америки — это уже порядка двадцати дней. Это не только дороже, но и реже. Соответственно, создается база для дефицита.

Задача Запада — подтолкнуть Третий мир оказать давление на Кремль, а еще лучше — перейти к поддержке, пусть и вынужденной, санкций. В ближайшее время мы, скорее всего, увидим заманчивые предложения со стороны Запада: тот, кто отбросит свой нейтралитет, сможет рассчитывать на поддержку международных продовольственных структур.

Источник: Эль Мюрид



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