При пожаре в сосновом бору сгорел закрытый детский лагерь

Лесной пожар начался из-за возгорания на свалке в Черлакском районе Омской области. Огонь перекинулся сначала на сосновый бор, а затем – на закрытый детский лагерь, площадь лесного пожара составила 95 га, сообщили в пресс-службе ГУ лесного хозяйства.

«Вчера в Черлакском районе загорелась свалка. Несмотря на принятые меры по опашке лесного фонда, порывы ветра перебросили огонь через минерализованную полосу. По предварительным данным, общая площадь лесного пожара составила 95 га. Огонь перешел на расположенный в бору детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». К счастью, в лагере никто не проживал, так как до открытия сезона еще несколько недель», – передает ТАСС сообщение.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в лагере горели кровли трех корпусов на площади 450 кв. м. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и десять спасателей.

В настоящий момент лесной пожар ликвидирован, работники лесхоза патрулируют пройденный огнем лес, чтобы не допустить повторного возгорания. Свалка, ставшая причиной пожара, продолжает дымить.

«Мы уже несколько лет назад обращались по поводу этой свалки в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, ведь мусор с нее разлетался по всему лесу. Собственник не принимал никаких элементарных мер противопожарной безопасности. Каждый год лесхоз регулярно опахивал свалку несмотря на то, что она расположена не на землях лесфонда, но при таком ветре никакая минполоса не способна помочь», – цитирует пресс-служба начальника отдела Черлакского лесничества Марину Седаш.

В Омской области ранняя весна стала причиной ухудшения пожарной обстановки. По состоянию на 15 апреля, зафиксировано более 2 тыс. термических точек, что в 20 раз больше по сравнению с прошлым годом. Пожары в Называевском районе стали причиной смога в Тюмени и Екатеринбурге.

Накануне сообщалось, что в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за рисков возникновения пожаров.

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