В РФ резко выросло число нарушений среди мигрантов

За январь и февраля текущего года МВД РФ выявило на 114% больше нарушений среди иностранных граждан и трудовых мигрантов, чем годом ранее.

В частности, резко увеличилось число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания, передает ТАСС.

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории России», – говорится в сообщении.

В январе и феврале 2022 года в отношении иностранцев за нарушения правил въезда в Россию было составлено 55,7 тыс. административных протоколов – это на 114,2% больше, чем годом ранее (26 тыс.). Помимо этого, на 22 и 88 процентов увеличилось количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности и несоблюдения установленных ограничений на осуществление отдельных видов деятельности среди иностранных граждан. За два месяца прошлого года эти показатели составляли 5,5 тыс. и 692, в то время как за январь и февраль 2022 года – 6,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.

Ранее сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали троих человек, которые подозреваются в организации незаконного въезда и пребывания в РФ порядка 5 тыс. иностранных граждан, возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо проводить регулярные проверки мест массового проживания иностранцев, в том числе мигрантов.

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