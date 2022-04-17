СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск

Служба безопасности Украины перед отступлением из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу ВС России, следует из обнаруженных документов в архиве СБУ.

«При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск», – рассказал сотрудник одного из российских силовых ведомств, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник силовых структур Чайковский Владимир Анатольевич, остальные члены ячейки устанавливаются. Об этом свидетельствуют также документы из личного дела Чайковского.

Сотрудник российского ведомства отметил, что в мобильном телефоне Жаркова нашли переписку с сотрудниками Управления «К» Управления СБУ по Херсонской области, указания которых он выполнял через мессенджеры.

Отмечается, что во время обыска в квартире Жаркова российские силовики обнаружили тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.

«Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года», – отметил сотрудник российских силовых структур.

По его словам, по месту проживания начальника полиции херсонского порта обнаружены вольеры для содержания собак, фотографии бойцовых собак в этих вольерах, корма и средств истязания животных.

Эти бумаги нашлись при работе с архивом личных дел украинских силовиков, который, ранее обнаружили в Херсонской детской областной больнице.

В среду сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице.

Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации.

Напомним, что Херсон находится под контролем российских войск. 9 апреля флаги РФ подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».

Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.

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