 

В российских школах могут отменить 10 и 11 классы

17.04.2022, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для реализации программы по привлечению молодых кадров на промышленные предприятия необходимо ликвидировать 10 и 11 классы в школах.

Такую идею высказал представитель министерства просвещения в ходе круглого стола «Россия. Экономика будущего».

– Оптимизация системы образования – путь к нашему светлому будущему. Для эффективного развития государства и роста благосостояния граждан стране нужна усиленная индустриализация. Молодых специалистов нужно набирать на заводы сразу после окончания 9 класса. А если юноша или девушка достаточно умны, то можно их зачислять в вузы, а если юноша недостаточно умён – то в армию, – пояснил замминистра Иван Сергеев.

Чиновник сообщил, что уже направил свои предложения на рассмотрение в правительство. В планах Минпросвещения начать переход на восьмилетнее школьное образование уже с 2025 года.

– Это позволит нам сэкономить и на количестве учебных заведений, и на зарплатах педагогам, и в целом уменьшить их количество. По сути это миллиарды рублей, которые можно отправить на развитие страны или поддержку банковской ликвидности, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / У работающих в ночную смену людей повышаются риски развития рака

25.08 / Ученые рассказали о разрушении иммунной системы тяжелыми инфекциями

29.12 / В киндер-сюрпризе, подаренном на Новый год Сергею Кириенко, оказалась фигурка Навального

18.11 / В Москве женщина призналась в убийстве собственных детей

16.08 / Мнение: О польской боли. Нет, о бо-о-о-оли

20.08 / Страны ЕС не признали итоги выборов в Беларуси

30.12 / Итоги года. Хорошие новости

08.12 / Раскрыта главная причина роста заболеваемости COVID-19 в России

08.11 / Герман Греф рассказал о доступности жилья в России

13.05 / Экс-замминистра культуры Украины проявила резко русофобские настроения: С 2014 года идет война

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика