В российских школах могут отменить 10 и 11 классы

Для реализации программы по привлечению молодых кадров на промышленные предприятия необходимо ликвидировать 10 и 11 классы в школах.

Такую идею высказал представитель министерства просвещения в ходе круглого стола «Россия. Экономика будущего».

– Оптимизация системы образования – путь к нашему светлому будущему. Для эффективного развития государства и роста благосостояния граждан стране нужна усиленная индустриализация. Молодых специалистов нужно набирать на заводы сразу после окончания 9 класса. А если юноша или девушка достаточно умны, то можно их зачислять в вузы, а если юноша недостаточно умён – то в армию, – пояснил замминистра Иван Сергеев.

Чиновник сообщил, что уже направил свои предложения на рассмотрение в правительство. В планах Минпросвещения начать переход на восьмилетнее школьное образование уже с 2025 года.

– Это позволит нам сэкономить и на количестве учебных заведений, и на зарплатах педагогам, и в целом уменьшить их количество. По сути это миллиарды рублей, которые можно отправить на развитие страны или поддержку банковской ликвидности, – заключил он.

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