Лесные пожары в Колорадо вынуждают людей покидать свои дома
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В штате Колорадо лесные пожары вынуждают местных жителей эвакуироваться, передаёт NBC. Между тем пожарные бригады, которые борются с распространением пламени, сталкиваются с сильными порывами ветра.
Лесные пожары в Колорадо вынудили некоторых жителей покинуть свои дома.
Пожарным бригадам, которые пытаются взять распространение пламени под свой контроль, приходится иметь дело с порывами ветра 25-30 миль в час.
Смотреть комментарии → Комментариев нет