 

Россиян предупредили о мошеннических схемах с вредоносными приложениями

17.04.2022, 9:06, Новости дня
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Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, также ожидает продолжения использования злоумышленниками актуальных информационных тем, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», – сообщил Кузнецов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов «с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии».

Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом. 

«Конечно, нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться», – заключил Кузнецов.

Ранее приложение российского банка, «Сбербанк онлайн», оказалось недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. А до этого из Play Market пропало приложение попавшего под санкции банка ВТБ.

В марте Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир».

Между тем в РФ собираются создать собственный аналог App Store и Google Play.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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