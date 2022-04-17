 

Госдума призвала Зеленского немедленно вывести войска из Донбасса

17.04.2022, 9:06, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», – написал Володин в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях. 

До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы РФ не покинут Мариуполь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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