 

Из-за роста цен на кофе Минсельхоз выделит 50 млн гектаров на выращивание чайного гриба

17.04.2022, 8:51, Разное
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Нехватка удобрений на кофейных плантациях в Бразилии и ряде других стран вынуждает производителей сокращать поставки кофе на следующий год, сообщает Минсельхоз.

Чтобы не допустить дефицита бодрящих напитков, ведомство выделит 50 млн гектаров земли в Западной Сибири и Поволжье для выращивания чайного гриба.

Как отмечают эксперты, настой чайного гриба выделяет вещества, по своему составу очень близкие к отвару из кофейных зёрен. Содержание кофеина в нём примерно соответствует его содержанию в латте или капучино. При этом чайный гриб неприхотлив, легко переносит непогоду, может расти без использования удобрений и может с успехом заместить выпадающие поставки кофе.

Как сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, первые плантации чайного гриба в Астраханской области уже засеяны, а первый урожай при благоприятных погодных условиях можно будет собрать уже в августе. Министр заверил, что проблем с переводом российских кофеен на чайный гриб возникнуть не должно.

– Непонятно, почему россияне пьют эту гадость завозную, когда у них есть чайный гриб. Напиток из него гораздо вкуснее, лучше пахнет, в нём больше витаминов и микроэлементов, а бодрящий эффект такой же. При этом не надо гонять корабли из Бразилии, чайный гриб спокойно растёт и в Сибири, и на Урале, и даже за полярным кругом. Думаю, первый год-два столичные хипстеры будут делать вид, что напиток из гриба им не нравится, но потом привыкнут и будут так же выкладывать его фотографии в «Россграм» или другие разрешённые соцсети, – сказал министр Дмитрий Патрушев.

По оценкам экспертов, чашка чайного гриба с молочной пенкой в среднем будет обходиться россиянину в 220 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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