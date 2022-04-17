Дептранс: Рельсы и стрелочные переводы для метро закупаются у отечественных производителей

Московский метрополитен регулярно закупает новые рельсы и стрелочные переходы. Делается это для поддержания инфраструктуры в хорошем состоянии.

При этом, как подчеркивают в столичном дептрансе, в ход идет исключительно российская продукция. “Благодаря отечественному производству их поставка никак не зависит от внешних факторов”, – говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что Московский метрополитен является одним из крупнейших покупателей российских рельс и стрелочных переводов. В 2022 году планируется приобретение 30 тысяч тонн ходового рельса. 300 тонн контактного рельса, а также 30 стрелочных переводов.

Данная продукция производится на металлургических комбинатах в Челябинске и Нижнем Тагиле, а также на стрелочных заводах в Керчи, Новосибирске и Муроме. “Благодаря нашим заказам сохраняются рабочие места”, – подчеркнул Максим Ликсутов.

Таким образом, ориентация Московского метрополитена на работу с отечественным производителем не только обеспечивает бесперебойность поставок при любой внешнеполитической и экономической ситуации, но и помогает поддерживать российскую экономику.