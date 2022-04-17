 

Столичная строительная отрасль практически не зависит от зарубежных поставок

17.04.2022, 8:37, Разное
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Стройплощадки Москвы обеспечены основными материалами, необходимыми для продолжения работ. Речь идет в том числе о бетоне, кирпиче, металле, цементе и камне.

Заметная часть поставок поступает от отечественных производителей. “Также материалы поставляются из стран-партнеров с учетом установленных долгосрочных договорных отношений”, – заметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

От зарубежных поставок отрасль практически не зависит, подчеркнул он. Эксперты оценивают влияние внешнего рынка на отрасль не более чем в 5%.

Какие-то сложности возникают при замещении инженерного и технологического оборудования, однако и тут заметен прогресс. Руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, пояснил, что столичный стройкомплекс ведет постоянную работу по выявлению номенклатуры строительных ресурсов, поставки которых зависят от импорта.

В тех случаях, когда импортную продукцию заменить отечественной не выходит, остается возможность внести корректировки в сам проект. Это позволяет продолжать работы без вынужденных простоев и вовремя сдавать объекты.

Также мэрия способствует импортозамещению, поддерживая крупный бизнес. Благодаря этому в Зеленограде появится промышленный комплекс на 190 тысяч квадратных метров с высокотехнологичными предприятиями по производству стройматериалов, научно-исследовательскими лабораториями и инжиниринговым центром.



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