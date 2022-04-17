“Волга-Днепр” доставила первые товары из Индии и Бангладеш в рамках соглашения с Москвой

По соглашению с правительством Москвы авиакомпания “Волга-Днепр” совершила рейс из Москвы в Дели (Индия), оттуда – в Дакку (Бангладеш), после чего вернулась обратно в российскую столицу. Борт прибыл в аэропорт Шереметьево.

В Южную Азию самолетом доставили 18 тонн отечественных металлических конструкций, предназначенных для экспорта. Обратно же Ил-76 вернулся с 23 тоннами детских и спортивных товаров, текстиля и обуви.

Согласно имеющимся планам, до конца 2022 года новым маршрутом авиакомпании “Вогла-Днепр” в Москву будет доставлено порядка 20 тысяч тонн важных грузов. Общий объем транспортного заказа со стороны города составит около девяти с половиной миллиардов рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал с авиакомпанией “Волга-Днепр” соглашение о сотрудничестве, благодаря которому будут обеспечены быстрые и стабильные грузоперевозки между столицей, другими российскими городами и зарубежными странами.

Таким образом компания сможет продолжить работать в прежнем режиме, обновлять авиапарк и сохранять рабочие места, а московский бизнес получит возможность заказать любой необходимый товар за рубежом. Как заметил управляющий директор “Волга-Днепр Москва” Федор Новиков, в сложившихся условиях важно не только сохранять логистические цепочки, но и создавать новые.