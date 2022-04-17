Южная Корея решила провести консультации с Японией после нового пуска КНДР

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ель (официально вступит в должность 10 мая) сообщил о намерении отправить в Японию делегацию для обсуждения дальнейшего сотрудничества и политики в отношении КНДР, сообщила официальный представитель офиса будущего лидера Пэ Хен Чжин.

«Цель этой делегации – провести консультации по Северной Корее и по двусторонним отношениям между Сеулом и Токио. Мы рассчитываем, что визит заложит основу для сотрудничества по этим вопросам», – приводит ее слова ТАСС.

Руководителем группы назначен депутат от консервативной партии «Гражданская сила», вице-председатель парламента Чон Чжин Сок. Вместе с остальными делегатами он отправится Токио и пробудет нам с 24 по 28 апреля. В рамках визита представители Южной Кореи встретятся с официальными лицами из японского правительства, а также предпринимателями, научными деятелями и работниками СМИ.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического вооружения.

Напомним, 5 апреля КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал.

23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

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