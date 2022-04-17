Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с лицом Зеленского

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17.04.2022, 8:22, Новости дня
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Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского.

Стоимость монеты 100 долларов. Отмечается, что это 32-я монета, представленная в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На ней запечатлено обращение Зеленского по видеосвязи к Конгрессу Соединенных Штатов 7 марта текущего года.

«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», – сообщается на сайте администрации США.

Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «для его неустанных гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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