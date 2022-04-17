Названы главные плюсы и минусы китайских автомобилей

Интерес россиян к автомобилям из Китая может вырасти в новых экономических реалиях, и это связано не только с санкциями, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, качество китайских автомобилей заметно выросло. Эксперт считает, что китайский автопром находится в середине пути. Так, с точки зрения электрики и электроники, по мнению Хайцеэра, он шагнул вперед. Также вице-президент Национального автомобильного союза отметил дизайн, который изменился в лучшую сторону, передает радио Sputnik.

«С точки зрения внешнего вида я бы даже предпочел многие китайские машины, которые у нас представлены, японским. Остаются и слабые стороны: не всегда хорошо соотносятся коробка [передач] и двигатель, часто двигатель слабоват. Но появляются и достаточно сбалансированные машины», – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что некоторые автомобили в Китае производятся заводами, у которых уже есть конгломерация с европейскими брендами.

Однако Хайцеэр выразил уверенность в том, что этап дешевых автомобилей из Китая закончен. Он пояснил, что это не связано с курсом рубля. Высокие цены обоснованы повышением качества, а также вложением денег в маркетинг.

Вице-президент Национального автомобильного союза предположил, что в ближайшее время китайский автопром не займет лидирующие позиции на российском рынке, однако он считает, что россияне станут чаще покупать машины из КНР.

Ранее сообщалось, что правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни.

—