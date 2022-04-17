«Поцелуй» и «Свисток»: три упражнения для красивой и подтянутой кожи лица

Услышав слово «упражнение», некоторые люди ассоциируют его исключительно с движениями разных конечностей. Но не всем приходит в голову, что упражнения можно выполнять какой-то одной частью тела. Например, лицом. Хотя это не было научно доказано, лицевые мышцы также необходимо тренировать для получения красивого и подтянутого контура этой части тела.

Мнение экспертов

По словам эксперта по комплексному уходу за кожей Джули Линд и сертифицированного дерматолога Брук Джексон, упражнения для лица могут укреплять мышцы и подтягивать его овал. То есть, выполняя их, можно фактически изменить контур своего лица определенным образом.

С возрастом все больше и больше коллагена теряется из нашего организма, что приводит к дряблости и образованию морщин на коже. По словам Линд, этот процесс можно притормозить путем тренировки лицевых мышц в соответствующих зонах. Ведь мышцы лица реагируют на нагрузку так же, как и другие части тела. Представленные ниже упражнения помогают улучшить микроциркуляцию кожи и сделают лицо более молодым, подтянутым и сияющим.

“Рыбьи губы”

Упражнение выполняется так:

Втяните щеки словно рыба и сожмите губы. Сохраняя сжатые губы, улыбайтесь изо всех сил. Задержитесь на 10 секунд, а потом расслабьтесь.

Выполняйте каждый день по четыре раза.

“Поцелуй”

Делайте так:

Сожмите губы, как будто кого-то сейчас поцелуете. Улыбнитесь с поджатыми губами так сильно, как только сможете Тем не менее, убедитесь, что глаза остаются расслабленными. Задержитесь на 10 секунд. Медленно остановитесь и расслабьтесь.

Делайте “Поцелуй” ежедневно по четыре повторения.

“Свисток”

Первая часть:

Расположите губы буквой «О». Улыбнитесь изо всех сил, удерживая губы в форме буквы «О». Задержитесь на 10 секунд. Остановитесь и медленно повторите еще два раза.

Дыхание сквозь сжатые губы помогает облегчить симптомы стресса.

Вторая часть:

Повторите первые два пункта из первой части. Двигайте щеками вверх и вниз 12 раз, сохраняя при этом губы в форме буквы «О». Медленно остановитесь и расслабьте лицевые мышцы.

Делайте раз в день по четыре повторения.

Польза

Ежедневное выполнение данных упражнений улучшает кровообращение, тем самым усилия естественное сияние кожи лица. Также регулярные занятия помогут снять напряжение, уменьшить морщины и существенно омолодить кожу.

Чтобы получить ожидаемые результаты, Линд рекомендует делать эти три упражнения для лица подряд на ежедневной основе. По словам эксперта, первые результаты появятся уже после трех недель занятий.