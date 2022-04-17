Каждый третий немец считает, что живёт при фиктивной демократии

Согласно результатам недавнего опроса, почти каждый третий немец считает, что живёт в условиях фиктивной демократии. Как отмечает обозреватель журнала Der Spiegel, здесь снова проявились расхождения между востоком и западом страны: среди западных немцев в существовании лишь мнимой демократии в Германии уверены 18%, тогда как среди восточных немцев — все 45%.



AP

Результаты общенационального репрезентативного опроса, проведённого недавно по заказу телеканала SWR, показали, что «почти каждый третий немец считает, что живёт в «мнимой демократии», пишет в своей колонке обозреватель Der Spiegel Забине Реннефанц.

Исследование также показало, что расхождения между Востоком и Западом крайне велики. В то время как 28% западных немцев считают, что они живут в условиях «мнимой демократии», среди восточных немцев такого мнения придерживаются целых 45%.

«Таким образом, демократия с такими ценностями, как свободные выборы, плюрализм мнений и равные права, очевидно, является лишь упаковкой почти для каждого второго восточного немца», — пишет обозреватель немецкого журнала. И под этой упаковкой, по её словам, «скрывается тёмное сердце, диктатура или олигархия».

Опрос, похоже, подтверждает общее ощущение, подкрепляемое долгими дискуссиями о «социализированных диктатурой» восточных немцах: восток и запад Германии отдаляются друг от друга, восток невозможно спасти, он всё прочнее застревает в лапах «нестандартно мыслящих» и «Альтернативы для Германии».

Однако что на самом деле представляет из себя так называемая мнимая демократия? Как поясняет автор статьи, это слово старше, чем ГДР. Известный социолог Макс Вебер использовал этот термин ещё в 1917 году для анализа русской революции. С первых дней основания второго немецкого государства коммунист, а впоследствии глава государства и правительства ГДР Вальтер Ульбрихт, приговаривал: «Это должно выглядеть демократично, но мы должны всё держать в руках».

По утверждению Забине Реннефанц, если рассмотреть проведённый опрос более подробно, всё выглядит не так уж мрачно. В ходе исследования проводился анализ того, насколько выражена в стране склонность к радикальному политическому мышлению и теориям заговора. За первые две недели февраля, до начала российской спецоперации на Украине, в Германии была опрошена тысяча человек в возрасте от 16 лет.

Чтобы проверить степень их доверия к демократии, респондентам было предложено 26 тезисов, начиная от довольно левых позиций, таких как «капитализм означает эксплуатацию», или либеральных заявлений типа «ничто не создаёт большего процветания, чем функционирующая рыночная экономика», и заканчивая правыми мнениями, такими как «если мы не будем осторожны, Германия станет исламской страной».

Один из тезисов звучал так: «Мы только на первый взгляд живём в демократии. На самом деле гражданам нечего сказать». С этим согласился 31% опрошенных по всей стране. Иными словами, почти каждый третий немец считает, что живёт в фиктивной демократии, отмечает обозреватель Der Spiegel.

По мнению Томаса Петерсена, возглавляющего институт общественного мнения Алленсбах, который и проводил соответствующий опрос, результаты исследования «свидетельствуют о долгосрочных последствиях диктатуры ГДР», которые будут проявляться ещё несколько лет. Ценности, которые человек впитывает в юности, определяют всю его жизнь. «Демократия должна прививаться на протяжении десятилетий. В Западной Германии после войны в 1945 году на это также ушло 50 лет», — считает Петерсен.

Кроме того, с точки зрения автора статьи, тот факт, что многие опрошенные в Германии согласились с высказыванием о том, что живут в условиях мнимой демократии, можно понимать как резко сформулированную критику партийной демократии, которая часто воспринимается как западногерманское превосходство. Это также можно понять как желание иметь больше демократических элементов на базисном уровне и больше возможностей влиять на формирование ситуации в целом. И это не повод для отчаяния, а задача, над которой стоит потрудиться, убеждена обозреватель Der Spiegel Забине Реннефанц.