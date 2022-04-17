 

Зеленский потребовал от ВС РФ покинуть Мариуполь

17.04.2022, 7:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы РФ не покинут Мариуполь.

«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – сообщил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.

Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

Следственный комитет РФ проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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