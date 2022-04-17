 

Эксперт счел бесполезным закрытие итальянских портов для российских судов

17.04.2022, 7:00, Новости дня
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«Решение Италии касается только судов под российским флагом, я сомневаюсь, что российские суда ходили туда под этим флагом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по морскому праву Владимир Васильев. Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля во исполнение санкций Евросоюза.

«Италия вводит ограничительные меры в рамках пятого пакета санкций ЕС, который среди прочего включает запрет на вход российским судам в порты Евросоюза. Теперь страны вводят эту норму в национальное законодательство», – отметил член президиума Ассоциации международного морского права Владимир Васильев.

По словам эксперта, решение Италии не окажет заметного влияния на Россию, которая не осуществляла крупные перевозки в эту страну. «Решение Италии касается только судов под российским флагом, я сомневаюсь, что российские суда ходили туда под этим флагом. Контролируемые Россией суда ходят туда под флагами других стран. Поэтому это не окажет на нас особого влияния», – считает эксперт. 

О том, что итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля, информирует газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления. В документе говорится, что суда, которые в настоящее время находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности». Кроме того, запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Решение о запрете принято в рамках исполнения санкций Евросоюза от 8 апреля. Пятый пакет санкций ЕС в отношении РФ был подготовлен после событий в украинском городе Буча. Исключения сделаны для перевозок сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи, а также поставок энергоносителей (запрет на покупку российского угля вводится с августа этого года).

Аналогичные решения о запрете российским судам заходить в свои порты уже обнародовали власти Бельгии и Румынии.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что запреты заходить в иностранные порты кораблям РФ не будут оставлены без ответа. «Правительством будут вводиться адекватные ограничения, соответствующее постановление подписано», – сказал Мишустин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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