Китай предрек погружение Европы в хаос из-за действий НАТО на Украине

Использование Соединенными Штатами украинского конфликта для продвижения НАТО и попытка построить коллективную безопасность участников альянса на противостоянии РФ еще больше подтолкнет Европу к хаосу, говорится в материале китайского издания Global Times.

«Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведет к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу», – приводит текст статьи РИА «Новости».

В публикации отмечается, что кризис на Украине вызван отчасти расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее «противостояния России». Достижение мира и порядка в Европе возможно лишь после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Украины, считает автор статьи.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить Украине оружие.

Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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