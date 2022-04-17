Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического вооружения, информирует Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Речь идет об оружии, которое «значительно повысит огневую мощь передовых артиллерийских частей [комплексов] дальнего радиуса действия», а также «повысит эффективность тактических ядерных снарядов», передает ТАСС.

По информации северокорейских СМИ, тестовые стрельбы были проведены успешно. Во время инспекции нового вооружения Ким Чен Ын распорядился наращивать обороноспособность Северной Кореи и развивать ядерные силы КНДР.

Как информирует Yonhap News Agency со ссылкой на данные южнокорейских военных, Северная Корея в субботу произвела в сторону Японского моря пуски двух снарядов, которые пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

Напомним, 5 апреля КНДР пригрозила Южной Корее ядерной войной. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал.

23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

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