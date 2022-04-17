Глава Минсельхоза Германии призвал Запад поддержать Украину оружием

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил за увеличение поставок оружия на Украину с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Оздемир пояснил, что на Украине, вероятно, уничтожается сельскохозяйственная инфраструктура и нарушаются цепочки поставок. Это, по его мнению, может иметь долгосрочные последствия для украинского сельского хозяйства и, следовательно, для мировых поставок продовольствия, передает ТАСС.

«Вот почему так важно, чтобы Запад поддержал Украину дальнейшим эффективным оружием – и Германия не должна уступать в этом», – утверждал глава Минсельхоза ФРГ в интервью Funke Mediengruppe.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация с продовольствием также усугубляется климатическим кризисом, который уже стал причиной катастрофических неурожаев. Чтобы преодолеть мировые трудности с поставками Всемирный продовольственный комитет ООН, как заметил Оздемир, должен взять на себя центральную роль. «Здесь мы должны договориться по фундаментальным, структурным вопросам сельскохозяйственной и продовольственной политики во всем мире. Глобальные проблемы требуют глобальных решений», – заключил министр.

В понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Киеву необходимы тяжелые вооружения и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе. Однако пока никакого решения правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем так и не приняло.

Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.

В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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