Мнение: О внезапной сдаче Зеленского

Вроде бы ещё совсем недавно всё было по-другому. И «побеждали», и «превозмогали», и «весь мир с нами», и «мы готовим план, но вам о нём не скажем». А теперь — вот. Только это и осталось…

Даже как-то странно. И уж точно совершенно неожиданно.

Может быть, нервы?

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский очень резко высказался по ситуации с теми, кто сейчас зажаты в Мариуполе на узкой полоске между заводскими цехами и морем.

Если честно, «ультиматум» довольно необычный. Ведь буквально днём ранее из Киева звучали успокоительные вещи. Мол, есть очень секретный план и делается не только всё возможное, но даже и невозможное. А теперь зазвучали речи про «три кольца осады», героизм и прочий воинский долг. И никакой «деблокады», несмотря на все отчаянные призывы.

Словно бы кого-то уже сдали в «сакральные жертвы».

А уж грозить противнику срывом «мирных переговоров», о которых днями ранее говорилось, как о разумном и приемлемом пути спасения мирного населения и летящей в пропасть экономики страны — это как вообще? А приравнивать вооружённых бойцов к тому же самому мирному населению?

Что произошло, кто может объяснить?

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