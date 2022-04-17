 

Капуста кольраби и семена чиа: кулинарные советы от Альбины Джанабаевой

17.04.2022, 4:20, Разное
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Если в доме есть маленький ребенок, семейное меню состоит преимущественно из здоровой пищи. У певицы Альбины Джанабаевой, которая в прошлом году мамой в третий раз, есть несколько советов, как готовить по-настоящему вкусные блюда, которые могут подойти в том числе для питания малышей.

Совет №1: Готовить нужно с любовью. Альбина заметила, что тесто для пирогов поднимается хорошо, если в дом “тепло и сладко”.

Совет №2: Важно иметь хорошие кухонные приборы. У певицы есть незаменимый гаджет – “мультишеф”. В нем можно варить каши и гарниры, отличными получается творог, тушеные и жареные блюда. Еще одним хорошим подспорьем для приготовления пищи может стать мельница-измельчитель, которая из гречки может сделать гречневую крупу, а из пшена – пшенную.

Совет №3: Капуста кольраби –
идеальный овощ для приготовления различных блюд. Джанабаева открыла для себя это растение недавно. По ее словам, этот овощ можно жарить, тушить, запекать и, конечно, употреблять в сыром виде. Капуста отличается сочностью и хрустящими волокнами. Вкусный салат можно сделать, если натереть кольраби на мелкой терке.

Совет №4: Семена чиа – весьма полезный продукт. Супруга Валерия Меладзе советует добавлять их в салаты и супы, а также вторые блюда и даже выпечку. Чтобы приготовить здоровый завтрак, нужно вечером залить семена чиа стаканом кокосового молока, а утром порезать в тарелку фрукты или ягоды.

В одном из интервью Альбина Джанабаева рассказала, что пользуется книгой по домоводству 1948 года, которая досталась ей по наследству от матери, а той – от ее матери. В книге есть полезные и уникальные рецепты, поэтому она очень ценна для артистки.



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