 

ВСУ обстреляли из «Градов» Донецк

17.04.2022, 4:07, Новости дня
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Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», ранены пять человек, в том числе двое детей, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с украинских позиций в районе Георгиевки с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства, передает ТАСС. Уточняется, что ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2006 года рождения и женщина.

Также в представительстве сообщили, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома в Донецке по ул. Петровского, 127, ул. Добровольского, 3, ул. Стаханова, 2, 4, а также частные жилые дома по ул. Анохина, 2, 6 и ул. Рубенштейна, 2. Кроме того, из «Градов» обстрелян поселок Победа, где повреждения получили семь жилых домов по улице Ленина.

Также украинские войска обстреляли «Ураганами» Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.

Ранее УВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике.

До этого сообщалось, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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