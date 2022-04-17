Экипаж затопленного крейсера «Москва» продолжит службу на флоте

Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе, пообещав военным морякам продолжение службы на флоте.

В ходе встречи главком Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу на флоте, заявили в Минобороны России.

Также, главком отметил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском флоте.

Ранее в Минобороны сообщили, что из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.

Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».

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