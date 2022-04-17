 

ЕС собрался ввести новые санкции против российских банков и энергетики

17.04.2022, 4:07, Новости дня
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против РФ на фоне событий на Украине Европейский союз (ЕС) рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка, а также рестрикции в сфере энергетики.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен, которую цитирует Bild am Sonntag по поводу ключевых пунктов шестого пакета санкций в отношении России. При этом она добавила, что основная цель заключается в сокращении доходов российских властей.

Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время Евросоюз «разрабатывает умные механизмы», которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.

В то же время она отвергла критику в адрес правительства Германии касательно того, что оно «тормозит» принятие антироссийских санкций. «Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие», – сообщила глава Еврокомиссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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