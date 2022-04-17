 

N-TV – экс-глава немецкой разведки выступил против высылки российских дипломатов из Германии

17.04.2022, 3:40, Разное
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Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер высказался против высылки российских дипломатов из страны, пишет немецкий телеканал N-TV. Правительство в Берлине недавно решило выслать 40 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Шиндлер считает такой подход неверным: известные властям Германии шпионы — лишь вершина айсберга, и отправлять их домой невыгодно для контрразведки.


AP

Правительство Германии высылает 40 российских дипломатов, которых оно обвиняет в шпионской деятельности. Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии BND Герхард Шиндлер критикует такой подход, отмечает немецкий телеканал N-TV.

По мнению Шиндлера, РФ усилит шпионаж в Германии в связи с проведением спецоперации на Украине. «В Германии, как и в других европейских государствах, со времён холодной войны ведётся шпионская деятельность России», — заявил Шиндлер в интервью газетам редакционной сети Германии. Рост активности российской разведки, по его словам, наблюдается уже на протяжении некоторого времени.

«Когда вооружённые конфликты связаны с экономическими санкциями, очевидно, что разведывательная деятельность также возрастает, — пояснил Шиндлер. — Мы, определённо, ещё не достигли конца этого развития».

По словам бывшего главы немецкой разведки, серьёзных заявлений о количестве российских шпионов в Германии делать нельзя. Кроме самой России, никто не знает наверняка. «Шпионы, известные Федеральному ведомству и государственным ведомствам по защите конституции, — это только верхушка айсберга», — убеждён Шиндлер.

Как напоминает N-TV, недавно правительство Германии выслало из страны 40 российских дипломатов, которых оно обвинило в шпионской деятельности. Несколько других стран ЕС ранее приняли аналогичные меры.

Шиндлер, однако, скептически относится к данной процедуре: «Каждый обнаруженный шпион — это плюс для немецких органов безопасности». За таким шпионом можно наблюдать, отслеживать его передвижения и следить за тем, с кем он общается. «Если сейчас отправить его домой, а потом придут новые, это будет означать возвращение к началу: в такой ситуации уже не знаешь, является ли новый атташе по культуре шпионом или обычным дипломатом», — объяснил Шиндлер. Поэтому для контрразведки высылка признанных агентов разведки не может быть преимуществом. Тем не менее иногда установление таких сигналов политически необходимо, признал экс-глава немецкой разведки.



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