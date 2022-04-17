Мнение: Офигенно!!

Вот почему будет жалко, когда путинские орки закроют нас и от Ютуба! Фантастика какая-то. Включил случайно, после другого столь же случайного гитарного ролика – и вдруг в первую минуту с удивлением отметил, что в этот раз гитара – вроде бы тоже у какого-то любителя – звучит совсем не так: прежний деревенский виртуоз бил по струнам очень лихо и круто, но все ж там были слышны прежде всего его ловкие удары и щипки, а тут вдруг гитара зазвучала МУЗЫКОЙ, связно, звуки перетекали один в другой… Я заинтересовался – вот как ему так удается? А то был, как выяснилось, лишь самый первый уровень!

Нет, я как та булгаковская Маргарита: обожаю, когда кто-то что-то делает по-настоящему КЛАССНО. Заслушался. И все ж настаиваю: у чувака главный секрет – не в невероятной ловкости пальцев и координации, а в том, что он как-то умудряется сохранять плавность, играет МЕЛОДИЮ, а не показывает упражнения на ловкость рук.

И я так и не понял, как ему это удается.