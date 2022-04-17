 

Мнение: К сведению комментаторов

17.04.2022, 3:15, Разное
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К сведению комментаторов.

С сегодняшнего дня, уравнивание/отождествление СССР и нацистской Германии ведет не только к расстрельному подвалу в данном блоге, но и к правовой ответственности. Путин сегодня подписал закон, который вводит обязательные штраы, а также возможность сесть на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии. Соответственно, с сего дня комментарии подобного рода могут привести к неприятным во всех смыслах последствиям.

В общем, думайте о том, что пишите.

Источник: Colonel Cassad



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