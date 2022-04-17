 

Вышедшие из леса рогатые существа заставили остолбенеть инспектора

17.04.2022, 2:55, Разное
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Инспектор национального парка целый час стоял недвижимо, чтобы не спугнуть косуль, которые мигрировали в поисках пищи по территориям, где уже растаял снег.

Сотрудник “Заповедного Прибайкалья” Виктор Рожков ехал мимо на квадроцикле, как вдруг увидел следы копыт на снегу. Неожиданно на дорогу из леса вышли косули. Он остановился и стал терпеливо снимать видео, несмотря на холод.

Стоит отметить, что в апреле в лесничествах Прибайкальского национального парка косули начинают мигрировать, и за ними можно понаблюдать при должной выдержке. Это могут сделать отдыхающие в любое время, важно лишь набраться терпения. Животные мигрируют туда, где им легче прокормиться.



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